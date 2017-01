8 motivi per cui la neve ci rende felici

Per una parte di noi, l’inverno è una delle stagioni più difficili dell’anno per il clima, le temperature, la salute. Ma c’è un’altra parte che reputa l’inverno, e in particolare la neve, un momento magico che rasserena lo spirito. Un momento in cui è più facile pensare a se stessi, a leggere o guardare una delle proprie serie preferite comodamente seduti sul divano di casa. Il sito 3BMeteo.com ha messo in fila otto motivi per cui la neve ci rende felici.

1 La neve acuisce il proprio senso della meraviglia

2 La neve ci emana serenità e vibrazioni positive

3 La neve ci fa ricordare le emozioni dell'infanzia

4 La neve ci regala momenti davvero divertenti

5 La neve ci fa vivere il presente con più attenzione

6 La neve unisce le persone

7 Ci ricorda quanto è affascinante e bella la natura

8 La sua bellezza è temporanea