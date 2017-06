Negli Stati Uniti il nucleare è in rosso, per sopravvivere ha bisogno di incentivi pubblici

Il nucleare è sempre più in crisi. Negli Stati Uniti sono attualmente in funzione 99 reattori nucleari distribuiti in 30 Stati. L’energia nucleare contribuisce al 60 per cento dell’energia carbon-free americana ma è sempre più fuori mercato. Nelle ultime settimane, un altro annuncio dimostra le difficoltà del settore. Il proprietario dell’impianto “Three Mile Island”, la Exelon Corporation, ha rivelato l’intenzione di chiudere i battenti entro il 2019 a meno che lo Stato della Pennsylvania – dove ha sede la centrale – non decida di metterci i soldi per finanziare il salvataggio.

Chiude la centrale protagonista del più grave incidente nucleare americano

La caccia alle risorse pubbliche per mantenere il nucleare

I nuovi posti di lavoro possono arrivare solo dalle rinnovabili

Nello Stato di New York, l’impegno sul solare macchiato dal salvataggio del nucleare