Gigafactory di Tesla è la fabbrica del futuro

Era probabilmente uno dei sogni nel cassetto di Elon Musk, quello di un mega sito produttivo per la produzione in casa di batterie agli ioni di litio per le auto e per i sistemi di accumulo Tesla, come il Powerwall. E a fine luglio ecco l'inaugurazione ufficiale di fronte ad un gruppo di giornalisti: Gigafactory è pronta per produrre le prime batterie per la Model S, la Model X e la futura Model 3.

Le dimensioni e i numeri di Gigafactory

Tesla Master Plan, Part Deuxhttps://t.co/XQeTlsoEdE — Elon Musk (@elonmusk) 21 luglio 2016

Energie rinnovabili per Gigafactory

Gigafactory 2

Musk nel documentario di DiCaprio