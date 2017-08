Tre progetti di conservazione della biodiversità sulle Alpi

Dal 25 giugno al 2 luglio abbiamo attraversato parte dell'arco alpino partecipando al tour We are Alps 2017. Questa edizione del tour era dedicata all’acqua, considerata uno dei cardini dello sviluppo sostenibile della regione alpina, ma non si può scrivere delle Alpi senza parlare della conservazione della natura e della ricca biodiversità che popola gli ecosistemi alpini. Durante il viaggio abbiamo avuto occasione di conoscere alcuni progetti volti alla tutela della fauna e della flora alpina. Ecco i più interessanti.

Tunnel per i pesci nel Danubio

Sottopassaggi per anfibi a Grésivaudan

La reintroduzione dei gamberi fiume a Merano