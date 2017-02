5 importanti corridoi ecologici per la fauna

Un tempo gli animali avevano a disposizione l’intero pianeta, un’unica, immensa riserva nella quale le uniche leggi vigenti erano quelle della natura. Poi è arrivato l’uomo e gli spazi naturali hanno iniziato a frammentarsi sempre di più, relegando le altre specie ai margini e spezzando i collegamenti tra le varie aree. Tali collegamenti sono fondamentali per alcune specie che utilizzano ampi areali, in particolare predatori e grandi mammiferi, e sono stati interrotti dall’urbanizzazione. Per cercare di rimediare ai danni provocati l’uomo ha realizzato in tutto il mondo vari corridoi ecologici, ovvero il ripristino di habitat tra di loro interconnessi, che permettono lo spostamento della fauna e lo scambio genetico tra le specie vegetali. Ecco alcune delle “autostrade della natura” più efficaci.

1. Terai Arc Landscape

2. Banff Wildlife Bridges

3. Christmas Island, ponti e gallerie per granchi

4. Oslo, Bee Highway

5. La Cintura verde transeuropea