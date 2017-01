Sorpasso storico, l’eolico supera il carbone nel Regno Unito

Nell’anno appena concluso le centrali eoliche del Regno Unito hanno generato più elettricità delle centrali a carbone, un fatto mai successo prima nella storia elettrica britannica. Nel 2016 sono state chiuse tre centrali a carbone contribuendo così a far precipitare la produzione elettrica da carbone al 9,2 per cento: un dato così basso non si registrava dal 1932 ed è ben al di sotto del 22,6 per cento del 2015. La produzione eolica è rimasta stabile nel 2016 e si è fermata all’11,5 per cento (era al 12 per cento nel 2015).

The UK generated more electricity from wind than from coal in the full calendar year of 2016 https://t.co/ENeBPUnKoypic.twitter.com/UafF90u3dv — Carbon Brief (@CarbonBrief) 6 gennaio 2017

