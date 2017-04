Diritti civili e difesa dell’ambiente alla Rock and roll hall of fame

La scorsa settimana al Barclays Center di Brooklyn si è tenuta la cerimonia di induzione alla Rock and roll hall of fame. Gli artisti che quest’anno sono stati inseriti fra i più importanti e influenti dell’industria musicale sono stati: Joan Baez, Electric Light Orchestra, Journey, Pearl Jam, Tupac Shakur e Yes. Non sono mancate le performance, con i tributi a Chuck Berry e Prince, mentre Joan Baez nel suo discorso di ringraziamento ha ripercorso non solo la sua carriera di artista, ma soprattutto le sue lotte per i diritti civili che tuttora non si fermano.

I Pearl Jam a protezione dell'ambiente

Jeff's RRHOF shirt. Un post condiviso da Pearl Jam (@pearljam) in data: 8 Apr 2017 alle ore 12:13 PDT

Il tributo a Chuck Berry

Il discorso di Joan Baez

Laddove l’empatia sta scomparendo e la condivisione viene usurpata dall’avidità e dalla brama di potere, dobbiamo raddoppiare, triplicare, quadruplicare i nostri sforzi per dimostrare empatia, offrire le nostre risorse e noi stessi (…) Noi, il popolo, siamo gli unici a poter creare il cambiamento. Sono pronta, spero lo siate anche voi. Quando tutto questo è accompagnato dalla musica, di qualsiasi genere, la battaglia per un mondo migliore, un passo alla volta, non diventa solamente sopportabile, ma anche possibile e meravigliosa.

Immagine di copertina: i Pearl Jam sul palco per la 32° cerimonia di induzione alla Rock and roll hall of fame. Foto by Mike Coppola/Getty Images.