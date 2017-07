Come rassodare il seno e curarlo contro l’invecchiamento

A ognuno il suo seno. Non esiste una forma ideale perché tanti sono i fattori in gioco: dal fattore ereditario, al portamento, alle abitudini alimentari e naturalmente dall'età. Il peso è un fattore importante per il benessere del seno. Repentini dimagrimenti e aumenti di peso minano l'elasticità dei tessuti come quella del seno, particolarmente sensibile.

Come rassodare e tonificare il seno

Massaggio con il ghiaccio

Esercizi

Congiungere le mani davanti al petto e spingere forte una palma contro l'altra, come se si dovesse schiacciare la noce con le mani. Contare fino a dieci poi allentare la pressione. Ripetere l'esercizio cinque volte .

. Mettersi in piedi davanti alla finestra aperta e tenere le braccia orizzontali. Eseguite delle circonduzioni con entrambe le braccia cinque volte avanti e cinque volte indietro . Durante l'esercizio inspirate ed espirate con forza.

. Durante l'esercizio inspirate ed espirate con forza. Praticare regolarmente il nuoto fa bene e rassoda la muscolatura del petto. L'ideale è andare in piscina due volte la settimana e nuotare per almeno 20 minuti soprattutto a dorso.

La doccia e il miglior olio per l’automassaggio del seno

di Sonia Tarantola