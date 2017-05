Come fare sesso in gravidanza, consigli e raccomandazioni

In una gravidanza fisiologica, priva di fattori di rischio e problemi di salute, il sesso non presenta di norma alcuna controindicazione. Anzi, una buona intesa sessuale tra i futuri genitori contribuisce a migliorare il benessere generale della coppia e, indirettamente, del nascituro. Il secondo trimestre di gestazione rappresenta per molte coppie un periodo particolarmente felice per il sesso in gravidanza: nausee e stanchezza cronica sono di norma alle spalle, la pancia ha ancora dimensioni contenute e la futura mamma può trovarsi a vivere un picco del desiderio sessuale.

Sesso in gravidanza, quando evitarlo

Sesso in gravidanza, i benefici

Sesso in gravidanza, difficoltà e vantaggi

Sesso in gravidanza, le posizioni