Solar Impulse sbarca in America

Solar Impulse è il primo e più avanzato aereo in grado di volare sia di giorno che di notte grazie all'energia solare, senza alcun tipo di combustibile fossile e un'autonomia di 24 ore. Brevettato nel 2003 in Svizzera, il velivolo dispone di pannelli fotovoltaici sulle ali e di batterie per alimentarsi. Gli inventori e piloti Betrand Piccard e André Broschberg hanno già compiuto diverse traversate, come quella intercontinentale dall'Europa all'Africa del 2012. Across America I due piloti sono ora alle prese con la traversata degli Stati Uniti dalla costa occidentale a quella orientale in cinque tappe: partenza da San Francisco (California), prima tappa a Phoenix (Arizona), poi Dallas (Texas), Saint Louis (Missouri), Washington e infine New York. Da San Francisco a Phoenix La prima tappa, durata quasi venti ore con Piccard alla guida, si è conclusa con successo nella notte del 5 maggio. Solar Impulse è stato in grado di raggiungere un'altezza di 6.400 metri sorvolando il Golden Gate, il ponte più famoso di San Francisco. Sul sito ufficiale del progetto sono già disponibili alcuni video della partenza e del primo atterraggio. La missione dovrebbe concludersi a luglio. L'obiettivo finale di Piccard e Broschberg è costruire un modello in grado di fare il giro del mondo con un'autonomia di cinque giorni e cinque notti. Il termine che si sono dati per riuscire nell'impresa è il 2015.