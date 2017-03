In India settemila stazioni ferroviarie saranno alimentate con energia solare

Il 98 per cento delle stazioni ferroviarie in India sarà presto alimentato con energia solare. È questo l’obiettivo che il governo dell’Unione Indiana vuole realizzare nel biennio 2017-18 per 7mila stazioni su 7.137. L’annuncio arriva dal ministro delle Finanze, Arun Jaitley, che ha spiegato che i lavori sono già stati avviati nelle prime 300 stazioni e a breve arriveranno a duemila.

Tetti fotovoltaici per le stazioni indiane

La fame di energia delle ferrovie indiane

Fotovoltaico per soddisfare la domanda energetica indiana

Il solare per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili