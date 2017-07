H2OS, nasce in Senegal il primo eco-villaggio contro la desertificazione

Lo studio di architettura TAMassociati, già protagonista della 15esima Mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia con il progetto Taking Care, ha inaugurato da poco il primo lotto del progetto H2OS che comprende la realizzazione di un eco-villaggio a Keur Bakar, in Senegal. Il villaggio sarà formato da abitazioni organizzate attorno a una casa comune e realizzate in mattoni stabilizzati di terra cruda in regime di autocostruzione comunitaria. Ciò significa che anche le comunità locali contribuiscono attivamente a questo progetto partecipato e non invasivo.

H2SO, un progetto di co-sviluppo ecologico

Simbolo di eco-modernità

L'impegno di TAMassociati