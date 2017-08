L’uomo che fa cantare il ghiaccio nello studio di registrazione più freddo al mondo

Il compositore e musicista norvegese Terje Isungset ha invitato il fotografo Emile Holba a documentare la realizzazione del suo settimo album, Meditations. Tutto normale, se non fosse per gli strumenti interamente di ghiaccio artico utilizzati da Isungset e per la località dello studio di registrazione: l'isola di Baffin nel Nunavut, il territorio più settentrionale e vasto del Canada. Come se non bastasse, le registrazioni sono avvenute nel periodo più freddo dell'anno, con temperature fino a -56º.

Immagine di copertina: Terje Isungset © Emile Holba