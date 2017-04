Olio extravergine d’oliva per difendere la nostra cultura. La terza tappa di Campi da sapere

Toccare con mano i tronchi, le foglie e le olive che vengono trasformati in olio extravergine con sapienza e nel rispetto della natura. Un gesto semplice al centro della terza tappa di Campi da sapere, l’iniziativa di Alce Nero, azienda con oltre 30 anni di esperienza nel biologico, che porta il pubblico direttamente dove vengono prodotti i suoi alimenti. Dopo il primo appuntamento sul miele e il secondo sulla frutta, il terzo si è tenuto il 13 ottobre a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, nella Masseria Casina Fazzadio, solo una delle realtà – tra 189 agricoltori biologici divisi in 14 cooperative e 3 regioni d’Italia – che portano l’olio extravergine d'oliva biologico di Alce Nero sulle nostre tavole.

La terza tappa di Campi da sapere: l’olio extravergine d’oliva

Abbiamo un obiettivo preciso: produrre olii biologici veri, sani e giusti, per Fracchiolla di https://t.co/YaK4NRokk8 #campidasapere pic.twitter.com/tN85SacuCM — LifeGate (@lifegate) October 13, 2016

Perché l’olio extravergine d’oliva fa così bene

L’olio dei nostri nonni