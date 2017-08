I tessuti ecologici, naturali e innovativi. L’origine e la lavorazione dell’abbigliamento sostenibile

L'industria del tessile e dell’abbigliamento ha un ruolo cruciale a livello ambientale perché, oltre a essere uno dei principali consumatori di acqua a livello globale, incide per circa un decimo sul totale delle emissioni di gas serra presenti nell'atmosfera. Basti pensare che ogni anno vengono prodotti circa 80 miliardi di nuovi capi e che delle 5,8 milioni di tonnellate di rifiuti tessili scartate in Europa solo un quarto viene riciclato. Inoltre, secondo una ricerca condotta dalla Commissione europea, l’80 per cento dell’impatto ambientale di un prodotto è frutto della sua progettazione, in cui si stabiliscono gli elementi costitutivi che andranno a influenzare tutte le fasi successive. Per questo è diventato fondamentale sensibilizzare sull'importanza di scegliere fibre e tessuti ecologici in grado di ridurre l’impatto dell'intero ciclo produttivo di un capo d'abbigliamento.

Elenco dei tessuti ecosostenibili

Tessuti non rinnovabili

Tessuti naturali

Materiali riciclati

Fibre tessili innovative

Quale funzione rivestono i tessuti nell'abbigliamento