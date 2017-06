Relations de Voyages, gli accessori fatti con le vele delle barche riciclate

Gli oceani invasi dalla plastica sono ormai una triste realtà a livello globale. Tra i rifiuti che inquinano i mari troviamo bottiglie e borse di plastica, ma soprattutto reti da pesca e attrezzature delle imbarcazioni come vele e corde composte da materiali sintetici. Da qui nasce l'iniziativa capitanata dall'ex giornalista e appassionata di navigazione, Pascale, che nel 1995 ha dato il via al lungo viaggio di Relations de Voyages con l'intento di creare borse e oggetti servendosi di elementi simbolo della tradizione marinaresca. Le vele delle barche, le corde e i nodi: questi sono i protagonisti degli accessori realizzati dalla piccola realtà aziendale con sede a Parma la cui vendita avviene online e in itinere su un mini VAN vintage del 1971.

Le borse con le vele di Relations de Voyages

Non solo riciclo creativo per salvare i mari