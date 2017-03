Torta di patate e foglie di verza

Ingredienti per la torta di patate e foglie di verza per 4 persone

Preparazione

Sbucciare le patate, lavarle, asciugarle e tagliarle a dadini. Cuocerle in acqua bollente salata. Una volta cotte, prelevarle con la schiumarola e metterle da parte. Nella stessa acqua, cuocere per 2-3 minuti le foglie di verza, fino a quando saranno tenere. Scolarle e stenderle su un canovaccio pulito.

Accendere il forno a 180 gradi e foderare una tortiera con carta da forno. In una padella capiente, versare l’olio e far dorare la cipolla. Inserire la mezza zucchina tagliata a julienne, il porro tagliato a rondelle e cuocere per circa 3 minuti. Aggiungere il resto della verza tagliato a listarelle e un po’ di timo. Continuare a cuocere a fuoco medio fino a quando il cavolo si ammorbidisce e diventa dolce al gusto. Condire con sale marino.