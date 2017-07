Toyota uBox, l’auto pensata dai giovani per i giovani

Si chiama Toyota uBox e, nelle intenzioni di chi l'ha progettata, è l'auto della generazione Z di automobilisti. A idearla, pensando quindi alle esigenze di chi nel 2020 si troverà alla guida di una vettura, sono stati gli studenti di ingegneria automobilistica della Clemson University (Carolina del Sud), in collaborazione con quelli dell'ArtCenter College of Design e con Toyota come partner.

Toyota uBox, l'auto da personalizzare