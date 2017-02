Tre piante contro allergie e intolleranze

Chiusi in casa in una bella giornata di sole per i pollini? Costretti a scegliere un menù privo di glutine, di latte o di lieviti? In crisi per il pelo del gatto? Se appartenete alla vasta popolazione che soffre di allergie o di intolleranza alimentare potete ricorrere al potere antistaminico delle piante, più leggero di quello di un antistaminico di sintesi ma privo dei vistosi effetti collaterali come la sonnolenza, ad esempio.

Olio di Perilla

Foto © www.smallfootprintfamily.com

Ribes nigrum

Cineraria marittima