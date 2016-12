Decisione storica di Usa e Canada: divieto perpetuo di trivellazioni negli oceani

Manca un mese al giorno in cui Barack Obama varcherà per l’ultima volta la soglia della Casa Bianca, lasciando la poltrona nella stanza ovale a Donald Trump. Per questo, la decisione assunta il 20 dicembre dal presidente uscente degli Stati Uniti in materia di trivellazioni offshore alla ricerca di idrocarburi assomiglia a una sorta di testamento ambientale. La scelta è infatti storica, dal momento che introduce un divieto totale per le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi in vaste zone degli oceani Artico e Atlantico.

Stop alle trivellazioni grazie a una legge del 1953

Rischio di ricorsi da parte dell'amministrazione Trump