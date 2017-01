Trump rilancia la costruzione degli oleodotti americani bloccati da Obama

Donald Trump ha firmato l'atto che rimette in campo la costruzione degli oleodotti Keystone XL e Dakota Access. Secondo quanto annunciato dallo stesso Trump la realizzazione delle le due infrastrutture “porterà alla creazione di 28mila posti di lavoro e tutte le strutture saranno prodotte in America, come ai vecchi tempi”. Il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, in una conferenza stampa di lunedì ha detto che l’obiettivo di Trump è quello di trovare un equilibrio tra la protezione dell’ambiente e progetti che possono creare posti di lavoro e stimolare l'economia. "Zone come Dakota pipeline e Keystone sono in grado di aumentare posti di lavoro, far crescere l’economia, e contribuire all'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti,“ ha detto Spicer. La realizzazione dell’oleodotto Keystone XL di TransCanada Corp era stata respinta dall'ex presidente Barack Obama, così come aveva bloccato il progetto Dakota Access da 3,8 miliardi di dollari della Energy Transfer Partners LP, fortemente contrastato dalle popolazioni native americane.

Trump's executive order on #DAPL–violates the law and tribal treaties. We will be taking legal action. #standwithstandingrock #noDAPL pic.twitter.com/0DXeZ7RtQN — Standing Rock Sioux (@StandingRockST) 24 gennaio 2017

L’appoggio di Trump alle lobby del petrolio

Le opposizioni ambientaliste alla costruzione degli oleodotti