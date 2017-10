Scoprire terra e mare con il velatrek

C’è chi ama il mare e chi preferisce la montagna, ma in moltissimi, la maggior parte, adorano entrambi. Grazie al velatrek potrete vivere il territorio a pieno godendovi la fatica di un lungo percorso a piedi e la gioia della meta e, negli stessi luoghi, conquistare coste e solcare il mare con la barca a vela. È una nuova possibilità offerta sempre più spesso da associazioni e tour operator che coniuga nella stessa vacanza il trekking alla scoperta della terraferma e escursioni in barca a vela nei mari italiani. In molte delle nostre regioni è possibile fare un’esperienza di questo tipo ed è importante sapere che non è necessario essere trekker esperti o velisti provetti ma solo essere pronti a condividere un’avventura a stretto contatto con la natura e magari con viaggiatori nuovi e sconosciuti. Il primo consiglio è quello di visitare il sito Velatrek, a noi hanno colpito queste parole “…cammino lento, navigo adagio, vivo meglio…”che semplicemente rievocano una filosofia che più volte abbiamo condiviso e abbracciato e vede il viaggio come una scoperta del luogo e di sé e necessita quindi di lentezza, di mezzi alternativi, che rispettino la natura e i suoi ritmi. Le proposte sono molte, in tutta Italia e non solo e di varia durata, dovete solo scegliere dove e quando andare. Vi segnaliamo a giugno e luglio due proposte, una nelle Egadi, l’altra a Capri, Ischia e Procida. Se invece pensate di visitare le isole dell’arcipelago toscano e di godere di mare e terra date un occhio alle proposte del centro escursionistico Il Viottolo, specializzato in ogni tipo di escursione all’Elba organizza 8 giorni di vela e percorsi escursionistici che vi permetteranno di conoscere davvero a pieno l’isola. Se non volete rinunciare a nulla, avere negli occhi il verde delle montagne e il blu del mare sotto lo stello splendido cielo, è la vacanza che fa per voi. Ritmi diversi, più dolce quello in barca a vela, sostenuto su un percorso, godrete sempre a pieno il territorio, con tutte le sue diverse sfaccettature. Un’esperienza unica se amate davvero terra e mare. Buon viaggio!