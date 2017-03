Vincent Callebaut, un’ex area industriale di Bruxelles si trasforma in un’avanguardia sostenibile

Tour&Taxis, costruita tra il 1902 e il 1907, era un complesso per lo sdoganamento e il deposito delle merci Bruxelles, capitale del Belgio, ed è rimasto abbandonato per quasi cinquant'anni. Ora potrebbe diventare un nuovo quartiere eco-sostenibile per eccellenza. Il progetto consegnato a fine 2016 e in attesa di approvazione è stato ideato da Vincent Callebaut architectures e prevede, oltre alla riqualificazione del quartiere, anche la costruzione di tre edifici "foreste verticali" o Vertical forest.

L'eco-architetto Vincent Callebaut

La metamorfosi di Tour&Taxis

Tre Vertical forest