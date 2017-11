9 animali che prendono il nome da altre specie con cui non c’entrano nulla

Anfibi con nomi di mammiferi, uccelli con nomi di insetti, mammiferi marini con nomi di mammiferi terrestri. Trovare un nome per ognuna delle 1,7 milioni di specie catalogate (anche se si calcola che ce ne siano più o meno 8,7 milioni) può essere dura alla lunga, ma non è questo il motivo. Non si tratta di mancanza di fantasia da parte dei tassonomisti, a volte, semplicemente, è che la somiglianza con animali più famosi (sia che si tratti dell’aspetto estetico, dell’alimentazione o del comportamento) rende più immediata la comprensione. Pensiamo, ad esempio, allo scarabeo rinoceronte (Oryctes nasicornis). L’accostamento con il grande mammifero è giustificato dal corno sfoggiato dall’insetto, sembra davvero un rinoceronte, ed è un nome molto più efficace di uno creato ad hoc come potrebbe essere “scarabeo dal grande corno”. Si tratta quindi di una classificazione fatta per comodità, possiamo trovarne tantissimi esempi nella zoologia. Eccone alcuni.

Colibrì ape

Grillotalpa

Rana leopardo

Ragno dei cammelli

Elefante marino

Punteruolo giraffa

Orso puzzola

Topo delle cavallette

Squalo tigre