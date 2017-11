10 montagne da scalare in Italia

L’Italia può vantare una straordinaria ricchezza, non parliamo del suo inestimabile patrimonio artistico, bensì delle sue montagne. Mentre l’arte è stata valorizzata e rappresenta una delle principali attrattive in ambito turistico, molti sentieri escursionistici italiani sono sorprendentemente vuoti e le montagne sono state (e sono tuttora) violentate da tunnel, impianti di risalita e costruzioni dall’elevato impatto paesaggistico. “Il narcisismo culturale spinge l’Homo sapiens a custodire un antico palazzo molto più di un bosco o di un torrente. […] Se gli abitanti di una valle si ribellano perché qualcuno vuole modificare il profilo di una montagna ecco che ci indigniamo contro questi nostalgici, nemici del progresso, primitivi e antimoderni”, scrive Wu Ming 2 ne “Il sentiero degli dei”. Nonostante ciò le montagne coprono quasi la metà del Belpaese e svettano con altera bellezza da Nord a Sud offrendo un’incredibile eterogeneità di paesaggi. Ecco alcune delle montagne più belle d’Italia, tenendo presente che è impossibile racchiudere il fascino selvaggio delle nostre vette in una classifica.

Gran Paradiso

Monte Bianco

Monte Bove

Bocca di Brenta

Corno grande

Punta La Marmora

Vesuvio

Monte Baldo

Etna

Monte Civetta