15mila scienziati rilanciano l’allarme: la Terra è sempre più in pericolo

In una dichiarazione pubblicata sulla rivista scientifica americana Bioscience, oltre 15mila scienziati di 184 Paesi, valutando i progressi dal 1992 a oggi, concludono che presto “sarà troppo tardi” per salvare la Terra. L'appello è firmato esattamente ben 15.364 scienziati. Nel 1992 la Union of Concerned Scientists aveva radunato più di 1700 scienziati e lanciato il “World Scientists’ Warning to Humanity”, un documento in cui i ricercatori sostenevano che gli impatti umani sul mondo naturale avrebbero probabilmente portato un danno sostanziale al pianeta, che sarebbe stato potenzialmente irreversibile. Da allora qualcosa è stato fatto per cercare di cambiare la tendenza, ma non abbastanza. Non sono bastati infatti i progressi fatti nella riduzione dei composti chimici che causano il buco nell'ozono, nell'aumento dell'energia da fonti rinnovabili, nel calo del tasso di deforestazione passato dallo 0,18% annuo nel 1992 allo 0,08% di oggi.

Dal 1992, con l’eccezione della stabilizzazione dello strato di ozono, l’umanità non è riuscita a fare progressi sufficienti nel risolvere i problemi ambientali nel loro complesso, e molti di loro si stanno di gran lunga aggravando. Particolarmente preoccupante è l’attuale traiettoria di un cambiamento climatico potenzialmente catastrofico, dovuto all’aumento del volume di gas a effetto serra provocati dai combustibili fossili, dalla deforestazione e dall’agricoltura (in particolare le emissioni legate all’allevamento dei ruminanti destinati al macello).

Cambiamento climatico, crescita della popolazione umana e riduzione della biodiversità

L’appello di oltre 15.000 scienziati uniti per rilanciare un allarme

Chi ha firmato questo secondo avviso non sta sollevando un falso allarme. Chi lo ha fatto riconosce i segni evidenti che ci stiamo dirigendo verso un percorso insostenibile. Speriamo che il nostro documento alimenti un ampio dibattito pubblico sull'ambiente e il clima. Stiamo mettendo a repentaglio il nostro futuro non mettendo un freno al nostro consumo materiale intenso ma geograficamente e demograficamente irregolare e non percependo la rapida e continua crescita della popolazione come un fattore chiave di molte minacce ecologiche e anche sociali.

limitare adeguatamente la crescita della popolazione, riesaminare il ruolo dell'economia radicata nella crescita, ridurre i gas serra, incentivare le energie rinnovabili, proteggere l'habitat, ricostruire gli ecosistemi, ridurre l'inquinamento, bloccare la defaunazione