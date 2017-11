L’Africa alla Cop 23 di Bonn: «Subito un documento operativo»

Attivarsi immediatamente per gettare le basi di un testo che possa essere approvato nel 2018 alla Cop 24 di Katowice, in Polonia. Un documento che dovrà essere in linea con i principi dell’Accordo di Parigi e consentire di avviarne concretamente l’applicazione. La spinta all’azione, nel corso dei lavori alla Cop 23 di Bonn, è arrivata dall’Africa. Seyni Nafo, presidente del gruppo dei negoziatori africani sul clima, nonché rappresentante del Mali, ha ufficializzato la richiesta nel corso di una sessione dei lavori della ventitreesima Conferenza mondiale sul clima delle Nazioni Unite. Secondo quanto riportato dal magazine Era Environnement, lo stesso G77 (coalizione delle nazioni in via di sviluppo che comprende anche la Cina) ha chiesto inoltre maggiore trasparenza in merito ai finanziamenti concessi ai progetti di adattamento, di trasferimento di tecnologie e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Seyni Nafo, Monsieur Afrique à la #COP23 : L'adaptation doit être le pilier pour le #changementclimatique en Afrique. Intervention au side event du Maroc AAA Adaptation Agriculture Afrique. pic.twitter.com/lvHglyx0SA — Emmanuel Torquebiau (@ETorquebiau) 9 novembre 2017

L'Africa chiede alla Cop 23 trasparenza sui fondi per l'adattamento