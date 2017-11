Gli alberi entrano a far parte della banca dei semi delle Svalbard

Per la prima volta da quando ha aperto i battenti nel 2008, lo Svalbard global seed vault ha deciso di scomodare i suoi scrigni per ospitare semi di alberi, per la precisione semi di abete rosso e di pino silvestre. La banca è gestita dal Global crop diversity trust (Gcdt), una fondazione impegnata nel migliorare la sicurezza alimentare nel mondo, e si trova sull’isola di Spitsbergenin, nell’arcipelago artico delle Svalbard (Norvegia). È una cassaforte che custodisce centinaia di migliaia di semi da tutto il mondo sotto terre perennemente ghiacciate (permafrost) per preservare la biodiversità agricola in caso di disastri naturali, causati dall’uomo o da altre calamità.