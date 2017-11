Intelligenza animale, anche le formiche usano utensili

L’uomo è l’unico animale in grado di usare degli strumenti, o perlomeno così si credeva fino a pochi decenni fa. Piano piano e con estrema riluttanza abbiamo capito di non essere poi così speciali e abbiamo iniziato ad accettare che altri animali siano in grado di utilizzare strumenti e siano pertanto dotati di un’elevata intenzionalità.

Animali e strumenti

Formiche alla riscossa

L’esperimento

Le formiche fanno la scelta giusta