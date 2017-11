Il significato spirituale dei cambiamenti climatici spiegato dallo sciamano eschimese Angaangaq

Quando si tratta di spostamenti, gli eschimesi, noti anche come inuit, hanno una buona comprensione del significato di distanza. Basti pensare che le loro terre si estendono per tredici fusi orari diversi. Secondo i loro anziani, però, la distanza più grande nell’esistenza di una persona è quella che va dalla sua mente al suo cuore. “È vero”, afferma Angaangaq Angakkorsuaq, sciamano indigeno eschimese-kalaallit, guaritore e cantastorie della Groenlandia. “Finché non superiamo quella distanza, non impareremo mai ad alzarci in volo come un’aquila e a renderci conto dell’immensità che abbiamo dentro”.

Angaangaq, la sintonia è dentro di noi

Il significato spirituale dei cambiamenti climatici

Guardiano e custode di Madre Natura

La speranza siamo noi