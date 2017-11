L’Arabia Saudita ha un ministro dell’Energia, al posto del Petrolio

Procede a grandi passi il cammino dell'Arabia Saudita verso l'era post-petrolifera. Con una decisione che costituisce l'equivalente di un terremoto per il settore energetico, Ali al Naimi, il potente ministro del Petrolio saudita, in carica dal 1995, è stato licenziato da re Salman. Al posto dell'uomo che per più di vent'anni ha disegnato le strategie energetiche del Regno, il sovrano ha nominato Khaled al Falih, già presidente del colosso petrolifero di stato Saudi Aramco.

Un rimpasto di governo contro la crisi

La Saudi Vision 2030

Saudi oil minister Ali al-Naimi sacked in government shake-uphttps://t.co/lpHEWH1Wgcpic.twitter.com/USRreRUOiY — The Indian Express (@IndianExpress) 7 maggio 2016

Lo scontro sulla produzione di petrolio