Bebe Vio quando non era campionessa olimpica – l’intervista

Così, da maggio a ottobre del 2015, Beatrice "Bebe" Vio è venuta a esplorare il mondo dell’esposizione universale di Milano, fermandosi agli stand, partecipando a convegni e incontri, senza negarsi nulla, senza rinunciare a nulla. Nemmeno a una ballonzolante camminata sulla celebre rete sospesa del Padiglione Brasile. Bebe Vio l’abbiamo incontrata più volte. Ecco cosa ci ha raccontato su di sé, poco prima di partire per i campionati del mondo di scherma e proprio alla volta del Brasile per vincere una medaglia d'oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016 che l’hanno consacrata campionessa. Non solo dello sport. Ma della vita.