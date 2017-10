Bill Gates e altri milionari investono 1 miliardo di dollari in un fondo per le rinnovabili

È la risposta di Bill Gates, Jezz Bezos, Richard Branson e Jack Ma alle dichiarazioni d'intento del neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. I quattro miliardari, già fondatori del Breakthrough energy coalition, hanno dato il via al più grande fondo di investimento in tecnologie verdi oggi esistente, il Breakthrough energy ventures fund. “Per fornire energia affidabile e conveniente senza contribuire al cambiamento climatico dobbiamo ridurre le emissioni in cinque settori chiave: energia elettrica, trasporti, agricoltura, industria manifatturiera ed edilizia”, si legge sul sito ufficiale del fondo di investimento. “Abbiamo tracciato un panorama di innovazioni che riteniamo possano aiutare l'umanità a soddisfare queste sfide”.

È tempo di investimenti sostenibili

Bill Gates contro Donald Trump