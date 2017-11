Bosnia, come vivono le donne a oltre 20 anni dalla fine della guerra dei Balcani

Tra il 1992 e il 1995 un conflitto fratricida ha coinvolto la Bosnia Erzegovina causando 100mila morti, 2 milioni di sfollati interni e circa 25mila vittime di violenze fisiche. Lo stupro e i campi di prigionia sono stati una delle armi utilizzate per dividere le comunità. A distanza di più di 20 anni, la Bosnia Erzegovina è ancora un paese frammentato, immerso in un conflitto silente, in cui la maggior parte delle donne non ha ricevuto alcuna forma di giustizia e vive immobile ai margini della società.

Le testimonianze delle donne bosniache

Cos'è la Women war victims association

Dijana Vukovic è una vittima civile di guerra. Serba, originaria di Cogniz, oggi villaggio nella Federazione, ha trascorso un mese all’interno del campo di prigionia di Mussaza. Aveva diciassette anni ed è la prima volta che parla con delle giornaliste: “Entravano, non ricordo se in gruppo o individualmente, spegnevano la luce e ci stupravano. Quando riaccendevano la luce, ci coprivamo con le lenzuola bianche per la vergogna. Non avevano nessuna ragione per farlo eccetto che eravamo serbe”. Dalla fine della guerra, Dijana non ha ottenuto nessun aiuto psicologico né risarcimento economico. “Ho ottenuto solo questo orto finanziato dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, perché sono anche una rifugiata interna. È difficile credere nella giustizia anche se vado avanti per i miei figli”.

25mila donne hanno subìto violenze sessuali

il rapporto di Amnesty International

“In questo conflitto - come in altri - il corpo delle donne è stato utilizzato come un tramite. Attaccare un'etichetta alla donna, allontana dal problema reale e fomenta la divisione tra le comunità”, dichiara Valentina Pellizzer, attivista e direttrice della ong One world platform for Southeast Europe. “Tutti parlano delle proprie vittime e nessuno dei propri carnefici. Gli uomini sono responsabili non perché serbi, croati o musulmani ma in quanto uomini”.

La condanna di Radovan Karadzic

Radovan Karadzic , ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia, è stato condannato a quarant’anni di carcere dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia delle Nazioni Unite

30 per cento di disoccupazione femminile

Oltre 20 anni dopo

Fuori dal buio. Donne oggi in Bosnia Erzegovina è la prima parte di un progetto fotogiornalistico di Arianna Pagani e Sara Masera di lungo termine con al centro le donne, vittime dirette o indirette di conflitti.

Nella maggior parte dei conflitti moderni, il corpo delle donne diventa lo strumento attraverso il quale, il maschio esercita la sua forma di dominazione e sul quale viene sfogata la violenza per umiliare l'altro maschio. Classificare su base confessionale questa violenza riduce la portata di quella sofferenza.

Le storie che noi raccogliamo, narrano il conflitto privandolo di ogni gerarchia di dolore e categoria etnica di appartenenza. Nel caso bosniaco tutte hanno sofferto, sia esse serbe, musulmane o croate e tutte, oggi, resistono in silenzio, in una società patriarcale, intrisa di retoriche nazionaliste, eredità delle divisioni sancite dagli accordi internazionali.