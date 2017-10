Il parlamento della Catalogna ha approvato, venerdì 27 ottobre, l’avvio di un “processo costituente” con l’obiettivo di raggiungere l’indipendenza e distaccarsi dalla Spagna. La risoluzione è stata adottata a scrutinio segreto, con 70 voti a favore, dieci contrari e due schede bianche. I 53 deputati dell’opposizione hanno scelto l’Aventino, abbandonando l’emiciclo al momento della votazione.

