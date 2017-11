Che cos’è Tempa Rossa e cosa c’entra il compagno di Federica Guidi

Tempa Rossa è un giacimento petrolifero situato nell'alta valle del Sauro, nel cuore della regione Basilicata. Il progetto si estende principalmente sul territorio del comune di Corleto Perticara, in provincia di Potenza, dove si trovano cinque pozzi e il futuro centro di trattamento — sempre se il progetto ripartirà dopo lo stop della magistratura. Nelle zone limitrofe sono previsti altri tre pozzi e un centro di stoccaggio di gpl (gas propano liquido). Il giacimento è gestito per il 50 per cento dalla compagnia petrolifera francese Total. L'altra metà è ripartita tra la giapponese Mitsui e la compagnia anglo-olandese Shell. La capacità produttiva giornaliera prevista a regime è di circa 50mila barili di petrolio, 230mila metri cubi di gas naturale, 240 tonnellate di gpl e 80 tonnellate di zolfo.

Lo stato dei lavori a Tempa Rossa