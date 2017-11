Come stanno i boschi e le foreste in Italia

Quanti sono gli alberi in Italia? Qual è la Regione maggiormente boscata? Aumenta o diminuisce il numero della copertura forestale in Italia? I boschi sono uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e la salvaguardia della biodiversità. Non solo però scrigni di diversità biologica, boschi e foreste sono utili nella riduzione dei rischi da dissesto idrogeologico e per per la depurazione e regimazione delle acque.

Crescono le foreste

Una foto pubblicata da Rudi Bressa (@rudibressa) in data: 26 Ott 2015 alle ore 01:08 PDT

Come stanno i boschi italiani?

Necessità di una gestione sostenibile

Serbatoi di carbonio