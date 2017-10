Petrolio e carbone possono dire addio a 5.000 miliardi di dollari, per 350.org

A un anno di distanza dall’Accordo di Parigi, c’è un’ottima notizia per il Pianeta: gli asset di chi ha disinvestito (divest, in inglese) dai combustibili fossili hanno sfondato il tetto di 5mila miliardi di dollari. Stiamo parlando di 688 investitori istituzionali e 58.399 risparmiatori, in 76 paesi. Un insieme estremamente variegato, che comprende enti locali, organizzazioni filantropiche, banche, fondi pensione, università. Realtà molto diverse, che hanno deciso di usare i propri soldi come leva per cambiare le cose, rifiutandosi di finanziare le aziende che stanno distruggendo il Pianeta.

Dalle università alle banche, tutti i “no” a petrolio e carbone

Da carbone e petrolio alle energie pulite

Disinvestire dai combustibili fossili conviene

Foto in apertura: grandriver / Getty Images