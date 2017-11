Expo Milano 2015 ha battuto le Olimpiadi di Londra. Per la sostenibilità, un esempio da seguire

Forte di due certificazioni sulla gestione ambientale dell’evento e con il 67% di raccolta differenziata in media (e l’intero ultimo trimestre al 70%), siamo in testa alla classifica dei grandi eventi più attenti all’ambiente. L’esposizione universale di Milano ha fatto meglio dei Giochi Olimpici di Londra 2012, che hanno registrato il 62% di differenziata e una sola certificazione per la gestione ambientale della manifestazione. Un evento mondiale che ha rilanciato Milano e l’Italia, con un indotto di cui stiamo ancora godendo – e forse abbiamo appena iniziato a farlo – e performance su livelli di sicurezza, soddisfazione dei visitatori e ricchezza di offerta informativa da record. A cui se ne aggiunge un altro: record per la sostenibilità.

Secondo Gkf Eurisko, Expo Milano 2015 “è un esempio da seguire”

Certificazione di conformità allo standard internazionale ISO 20121:2012 del proprio Sistema di Gestione per la Sostenibilità dell’Evento – Dicembre 2014 per la fase di preparazione e Luglio 2015 per la fase di evento (ente di certificazione di terza parte DNV GL).

Certificazione ISO 14064:2006 degli Inventari delle emissioni di CO2 relativi agli anni di esercizio 2012, 2013 e 2014, nel mese di Ottobre 2015 (ente di certificazione di terza parte DNV GL) – in preparazione l’inventario 2015-16 che seguirà anche la dismissione.

Certificazione LEED NC – Livello PLATINUM per Cascina Triulza – verifica autonoma di ente di certificazione di terza parte GBC USA – Settembre 2015.

Progetto Piastra e Sito con criteri di sostenibilità “certificabili” – LEED ND – verifica autonoma di ente di certificazione di terza parte ICMQ – Anni 2013, 2014 e 2015.

Il Padiglione Messico ottiene il premio “Verso un’Expo sostenibile” per l’architettura più sostenibile