Finanza e sviluppo sostenibile, si può fare. Ecco cosa deve cambiare

Nel mondo della finanza responsabile, l'impact investing è una delle strategie più innovative. Con gli investimenti a impatto, aziende, organizzazioni e fondi si pongono due obiettivi: da un lato il ritorno finanziario, che è essenziale in qualsiasi politica di investimento, dall’altro lato un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile. I numeri ci dicono che questo settore è in enorme crescita. Ma può fare molto di più. Un’analisi di McKinsey ci spiega come, dopo aver interpellato 25 professionisti britannici.

Quanto valgono gli investimenti a impatto in Europa

Tutti i punti di domanda per fondi e risparmiatori

Il futuro dell’impact investing

Cosa fare per sostenere lo sviluppo sostenibile

Trovare una lista condivisa di metriche per misurare l’impatto sociale e ambientale di un investimento.

Mettersi in contatto e creare una vera e propria rete di scambio di conoscenze, esperienze e idee.

Dare il proprio sostegno all'impresa sociale e alle aziende orientate all'impatto sociale.

Essere più chiari sulle caratteristiche degli investimenti che offrono già ed elaborarne di nuovi.

Foto in apertura:Klaus Vedfelt / Getty Images