Contro il fracking l’attrice Emma Thompson organizza una gara di torte

Hanno trovato un modo molto originale per protestare contro il fracking, la nota star del cinema Emma Thompson e sua sorella Sophie, famosa sulla TV inglese per aver vinto "Celebrity Masterchef", un contest di cucina. "Quale modo migliore per farlo, qui in Gran Bretagna, se non organizzando un bake off?", ha detto l'attrice, facendo riferimento all'usanza popolarissima nel Paese di sfidarsi facendo gare di torte. "Abbiamo usato fruste, cucchiai di legno (e un po' di humor!) per mostrare i pericoli del fracking".

Com'è andata la protesta contro il fracking

Non è la prima volta, su queste terre

Intanto, in Portogallo....