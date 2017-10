È certamente un inverno anomalo, quello registrato nell'Artico quest'anno. E se le temperature medie lo scorso novembre hanno toccato punte mai registrate, ora a segnare il valore più basso è la copertura dei ghiacci, che in questo periodo dovrebbe invece essere al suo massimo.

Melting continues in Longyearbyen, #Svalbard, still at +3°C. Should return below 0°C Sunday AM w/ hopefully some snow, too! #Arctic #climate pic.twitter.com/vqz1Ue2hLJ