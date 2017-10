Phyllis Omido e gli altri eroi dell’ambiente 2015 premiati dal Goldman

Il 20 aprile sono stati annunciati i vincitori 2015 del premio Goldman per l’ambiente, il Goldman environmental prize. È la più alta onorificenza che dal 1990 premia gli attivisti di tutto il mondo che si dedicano alla salvaguardia dell’ambiente, spesso correndo anche grossi rischi personali. Per questo viene spesso definito il Nobel per l'ambiente. Phyllis Omido del Kenya è stata premiata nella categoria Africa, assieme ad altri cinque vincitori provenienti dagli altri continenti: ciascuno di loro ha ricevuto 175mila dollari, destinati a finanziare le loro attività. Phyllis è una madre single che vive in una baraccopoli di Mombasa, in Kenya. Grazie al suo impegno una fonderia di piombo che stava avvelenando la sua comunità attraverso l’inquinamento delle fonti acquifere ha bloccato le sue attività. L’allarme sui pericoli causati dalla fonderia lo ha dato quando è stata assunta dallo stabilimento per stilare un rapporto sul suo impatto ambientale. Phyllis ha scoperto che la contaminazione da metalli pericolosi minacciava i residenti di Owino Uhuru, ma i dirigenti l’hanno licenziata, ignorando i risultati della sua inchiesta.