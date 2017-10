Iraq, la clinica mobile che aiuta le donne in fuga dallo Stato Islamico

A prima vista sembra un pulmino della scuola. In realtà, appena si sale a bordo, i primi oggetti che richiamano l’attenzione sono uno stetoscopio, una bilancia, uno sfigmomanometro (per misurare la pressione) e un piccolo baule colmo di medicine. I sedili sono sostituiti da due lettini pieghevoli attaccati alle maniglie dell’autobus e tre donne sorridenti, con il camice blu, accolgono altre donne che si accalcano davanti all'ambulatorio per farsi visitare. Le unità mobili sono delle cliniche su quattro ruote che raggiungono le rifugiate siriane e le sfollate irachene nelle aree più remote e isolate, difficilmente raggiungibili o da cui queste donne faticano a uscire.

Il campo profughi di Baharka

Il progetto Jihan: cliniche gratuite per tutte le comunità

Una clinica mobile gestita da donne, per le donne

Tutte le donne vivono nella stessa situazione, siano esse cristiane o musulmane