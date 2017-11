L’agonia degli orsi polari racchiusa in una foto

L’orso polare (Ursus maritimus) è il più grande carnivoro terrestre del pianeta, in grado di superare i due metri e mezzo di lunghezza per gli ottocento chili di peso. Quello fotografato da Kerstin Langenberger in un'isola dell'arcipelago delle Svalbard, nel Mar Glaciale Artico, invece, è una pallida caricatura del maestoso plantigrado.

Un orso denutrito e spossato

Perché l'orso polare è vulnerabile

"Ho visto orsi terribilmente magri"