Land grabbing in Cambogia. La lotta di Richard Rogers per la verità

È in buona parte grazie all'avvocato britannico Richard Rogers che la Corte penale internazionale ha dichiarato la distruzione dell’ambiente un crimine contro l’umanità lo scorso settembre. È merito suo se il caso del land grabbing in Cambogia (cessione spesso illegale di terreni ad aziende straniere) è stato sottoposto alla procuratrice capo Fatou Bensouda, spingendola a cambiare il metodo di selezione delle cause, includendo anche quelle di devastazione ecologica. Per questo, in attesa che Bensouda decida se occuparsi della causa cambogiana, nell’intervista esclusiva che segue abbiamo chiesto a Rogers come si è arrivati così vicini a una svolta epocale.

Il land grabbing in Cambogia ha scatenato una spirale di abusi