La distruzione dell’ambiente è un crimine contro l’umanità

Radere al suolo una foresta, contaminare un fiume, sottrarre terre ai paesi in via di sviluppo, questi crimini hanno ripercussioni non solo sull’ambiente e sulle comunità presso le quali l’ingiustizia viene perpetuata, bensì sull’intero genere umano.

La svolta della Corte penale internazionale

La lotta al land grabbing

Il perché del provvedimento

Illegale è anche lo sfruttamento dissennato delle risorse naturali

I limiti del provvedimento