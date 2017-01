Cos’è il land grabbing, il fenomeno di accaparramento delle terre che sta distruggendo il pianeta

Il land grabbing è un fenomeno economico impetuoso, cominciato nel 2008, che ha dato vita a fiumi di investimenti e di capitali stranieri per l’accaparramento di terreni sfociati per lo più nelle regioni del sud del mondo. L'obiettivo di queste acquisizioni massicce, soprattutto in Africa, Asia e America Latina, è l'accaparramento di terreni per lo sviluppo di monocolture. Gli autori, i mandanti possono essere i governi di altri stati, i consigli di amministrazione di grandi aziende o investitori privati. Per molti si tratta di una minaccia alla sovranità dei paesi in via di sviluppo e alla sopravvivenza delle comunità locali che da secoli vi abitano. Non è un caso, dunque, se il land grabbing è stato definito una nuova forma di colonialismo, secondo alcuni esperti.

La nuova spartizione dell’Africa e il ruolo della Banca Mondiale

Milioni di ettari ceduti ai privati, tra il 2006 e il 2012

Land grabbing in Africa. Il Senegal di Wade e il caso Senhuile-Senethanol

Land grabbing in Africa. Il caso Daewoo Logistics Corporation e Tozzi Green in Madagascar

I numeri e gli ettari del land grabbing

Ci vogliono nuove regole sul land grabbing