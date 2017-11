Il Polo Nord emette metano anche in inverno. Per il clima è una pessima notizia

Le emissioni di metano provenienti dalle regioni artiche avvengono anche in inverno e in primavera. E questo potrà provocare conseguenze dirette sui cambiamenti climatici. Ad affermarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica statunitense Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences) e firmato dall’istituto di ricerca Ibimet-Cnr, che ricorda in un comunicato come l’Artico rappresenti “un anello critico per l’equilibrio del sistema climatico globale, in quanto contiene immense quantità di gas ad effetto serra immagazzinate sotto forma di permafrost, che con l’aumento della temperatura rischiano di essere emesse in grande quantità nell'atmosfera, amplificando il fenomeno del riscaldamento globale”.

Il metano fuoriesce anche nei mesi invernali e primaverili

Perché il metano non resta intrappolato nel ghiaccio