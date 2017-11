Nobel per la Pace, Malala sogna di diventare primo ministro

La pakistana Malala Yousafzai e l’indiano Kailash Satyarthi hanno ritirato il Premio Nobel per la Pace nel corso della cerimonia che si è tenuta mercoledì 10 dicembre a Oslo, in Norvegia. L'annuncio era stato fatto il 10 ottobre. Entrambi hanno ringraziato per l’apprezzamento che il Comitato per il Nobel norvegese ha rivolto nei confronti dei “loro sforzi contro l’oppressione di giovani e bambini e in favore del loro diritto all’istruzione”.

Nobel Peace Prize laureate Malala Yousafzai @MalalaFund in today's Nobel lecture: pic.twitter.com/6BWHNIOcIQ — Nobel Peace Center (@fredssenteret) 10 Dicembre 2014